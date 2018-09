Kamera und Blitzlicht beherrschen sowie bewusster sehen

Fotografierst du schon oder knipst du noch? So lautet die Frage, die sich jeder Hobbyfotograf stellen sollte. Nur weil man in der Lage ist, bei einem Handy oder einem Fotoapparat auf den Auslöser zu drücken, heißt das noch lange nicht, dass dabei ausdrucksstarke Bilder entstehen. Hier will der Fotokurs des Michelauer Fotoclubs unterstützend eingreifen.

Der Kurs beginnt am 4. Oktober im Kulturhaus in Neuensee. Kursleiter ist Klaus Gagel, mehrfacher "Fotograf des Jahres" und Bildberichterstatter für die regionalen Tageszeitungen. Für ihn geht es dabei nicht nur um die Beherrschung von Kamera und Blitzlicht, sondern auch ums bewusste Sehen. "Wer fotografiert, hat mehr vom Leben", lautet sein Credo und das nicht nur wegen der Bild gewordenen Erinnerungen, sondern auch weil Fotografen ihre Umwelt viel bewusster wahrnehmen. Es ist bereits der zehnte derartige Kurs, für den der Michelauer Fotoclub verantwortlich zeichnet.

Oft sind es allein schon die umfangreichen Bedienungsanleitungen moderner Digitalkameras, die manche Fotografen an den Rand der Verzweiflung treiben und nicht jedes Bild gelingt, wenn man alles der Kameraautomatik überlässt. Auch die Bedienungsanleitungen moderner Systemblitzgeräte umfassen nicht selten mehr als 100 Seiten. Auf all diese Punkte geht der aktuelle Fotokurs ausführlich ein. Ausgehend von den modernen Kameras, Blitzgeräten und Objektiven widmet sich der Kurs der gezielten Bild- und Farbgestaltung. Insgesamt umfasst der Kurs zehn Abende jeweils am Donnerstag von 19.30 bis 21 Uhr. Einzelheiten erfährt man bei Kursleiter Klaus Gagel unter 09571/88311 oder klaus.gagel@gmx.de. kag