Kamera filmt Tankbetrüger

Erst jetzt wurde bei der Polizeiwache Scheinfeld ein Tankbetrug angezeigt, der sich bereits vergangenen Freitag gegen 19.30 Uhr am Autohof "An der Eichelfahrt" im Burghaslacher Ortsteil Niederndorf ereignet hat. Ein bislang Unbekannter hat dort seinen Kleintransporter mit Dieselkraftstoff im Gesamtwert von rund neunzig Euro betankt. Anschließend übernahm der Beifahrer das Steuer und das Duo fuhr mit dem Lieferwagen davon, ohne die Tankrechnung zu begleichen. Die auf dem Tankstellengelände angebrachte Videoüberwachungsanlage lieferte den Ermittlern aber qualitativ gutes Bildmaterial, so dass diese optimistisch sind, dem Tatverdächtigen schnell auf die Spur zu kommen. pol