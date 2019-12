Dörfles-Esbach 16.12.2019

Unser Thema der Woche // Geborgenheit

Kalte Schnauze in der Klasse

Ein Hund in der Schule? Aber klar! Seit drei Jahren bringt Katharina Josten ihre Lenya mit in die Emil-Fischer- Grundschule in Dörfles-Esbach. Die Kinder sind ruhiger, lernen wichtige Verhaltensweisen und fühlen sich geborgen.