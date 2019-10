Kalte Marter wieder offen

Ab sofort ist die Kalte Marter wieder komplett befahrbar. Das teilt die Stadt Kulmbach in einer Pressemitteilung mit. Im Rahmen des Straßensanierungsprogramms der Stadt Kulmbach wurde das Teilstück zwischen der Einmündung Schießgraben und dem Verbindungsweg zur Trendelstraße saniert.

Oberbürgermeister Henry Schramm zeigt sich laut Pressemitteilung erfreut darüber, dass die Baustelle pünktlich vor dem 125-jährigen Bestehen der Pfarrkirche "Unsere Liebe Frau" fertiggestellt werden konnte. "Die alte Straße war kein schöner Anblick. Nicht nur für die Anwohner war die Sanierung ein wichtiges Anliegen, auch für alle Kirchenbesucher - gerade mit Blick auf das 125-jährige Jubiläum am Wochenende", so Schramm.

Weitere Sanierungen

Das Straßensanierungsprogramm der Stadt umfasst auch die Beseitigung von Spurrillen in der Eku-Straße sowie an der Kreuzung vor dem Kaufhaus "Fritz", ebenso die Oberflächenbehandlung der Gemeindeverbindungsstraße Lehenthal-Baumgarten. Im Oktober wird die Breslauer, in den Herbstferien die Seidenhofer Straße saniert. red