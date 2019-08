Kaltblüter in Aktion

Kaum eine Tätigkeit übt so viel Faszination aus wie das Holzrücken mit Pferden. Die Zusammenarbeit von Mensch und Tier zu erleben und die Präzision zu sehen, mit der schwerste Stämme zentimetergenau rangiert werden, hinterlassen bleibende Eindrücke. Mit dem Holzrücker Jens Nattermann ist am Sonntag, 11. August von 10 bis 15 Uhr im Freilandmuseum ein wahrer Meister seines Fachs zu Gast. 2012 wurde er Deutscher Meister im Holzrücken, bei der Europameisterschaft 2015 belegte er den dritten Platz, 2018 war er Thüringischer Landesmeister im Einspänner und Zweispänner. Am 11. August demonstrieren Jens Nattermann und sein 17-jähriger Thüringer Wallach "Lucas" sowie die vierjährige "Vina" ihr Können im Freilandmuseum auf der Festwiese. red/Foto: Jens Englert