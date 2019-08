Kalt? Der Kinoabend im Eltmanner Freibad ist einfach schon Kult

Kino an außergewöhnlichen Orten und unter dem Sternenhimmel kann man inzwischen jeden Sommer vielerorts genießen. Im Landkreis Haßberge nimmt die Stadt Eltmann eine Vorreiterrolle ein, denn seit Jahren gibt es dort im August den "Kino-Sommer" im schönen Ambiente des Freibadgeländes. Die Liegewiese bot auch am Wochenende die besten Voraussetzungen, um bei entspannter Stimmung und passender Verpflegung den "Open-Air-Kinoabend" mit guten Filmen zu einem Erlebnis werden zu lassen.

Die Stadt Eltmann pflegt seit Jahren einen guten Kontakt zum Kinobesitzer Bruno Schneyer in Zeil. Er erhält das letzte und einzige Kino im Landkreis Haßberge. Es ist Jahre her, dass Eltmann selbst ein Kino beherbergte; ebenso die Nachbargemeinde Ebelsbach. Das verbliebene, einzige Kino im Landkreis verdient die Unterstützung. Bruno Schneyer hat das Kino von seinem Vater Jakob übernommen, der es 1953 eröffnet hatte. Bruno Schneyer versteht es, immer wieder besondere Events und Veranstaltungen anzubieten.

Im Rahmen ihrer Kinder- und Jugendarbeit bietet die Stadt Eltmann für ihre Jugendlichen zweimal im Jahr Kinofahrten nach Zeil an, die auf großes Interesse stoßen. Für die Erwachsenen, aber auch die Familien mit Kindern, gibt es seit einiger Zeit den "Kino-Sommer" in Zusammenarbeit mit Bruno Schneyer. Er hat ja viel Erfahrung auf diesem Gebiet und veranstaltet das Jahr über bis zu 20 Kino-Open-Airs, auch weit über den Landkreis hinaus.

Das Kino-Event begann am Freitagabend mit "Drachenzähmen leicht gemacht 3" dem dritten Teil, der zauberhaften Drachentrilogie, bei dem die Freundschaft zwischen Hicks und seinem Drachen auf eine harte Probe gestellt wurde. Zu diesem Film hatte sich die jüngere Generation eingefunden. Die Mischung aus Abenteuer, Humor und Drachenpower begeisterte trotz am späten Abend kühlerer Temperaturen. Die erfahrenen "Frei-Kino-Fans" hatten mit Pullover, Decken oder Kissen vorgesorgt. Ihren Kinoabend im Freibad lassen sie sich nicht nehmen. Am leicht vertröpfelten Samstagabend lief bei moderaten Temperaturen der Musikfilm über Freddy Mercury. Am Sonntagabend flimmerte schließlich "25 km/h" über die große Leinwand, ein Film, der mit den klassischen Motiven des Roadmovie spielt.

Das Erlebnis des Kinoabends war umso angenehmer, als auch das Kinokiosk unter neuer Leitung seine Türen offen hatte und passende Verpflegung bereithielt.