"Kalkulieren mit Excel" im Lernzentrum Haßfurt

Die Volkshochschule Haßberge bietet im EDV-Raum im IT-Lernzentrum in Haßfurt, Hofheimer Straße 18, den Grundlagenkurs "Kalkulieren mit Excel 2013" an. Der Referent Christian Adler vermittelt am Montag, 7. Oktober, und Dienstag, 8. Oktober, jeweils von 18.30 bis 20.45 Uhr die Basisfunktionen, die Durchführung von Berechnungen und die Darstellung von Ergebnissen. Windows-Vorkenntnisse sollten vorhanden sein, teilt die Volkshochschule weiter mit. Die Anmeldungen sind in der VHS-Geschäftsstelle (Telefon 09521/94200 oder unter www.vhs-hassberge.de via Internet) möglich. red