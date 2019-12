Kalender und Kinderstimmen

Auch für 2020 bieten die Blumen- und Gartenfreunde wieder einen Döringstadt-Kalender an. Dieser kann bis spätestens Freitag, 13. Dezember, bei Dirk Zeitler, Telefon 0170/3006345, bestellt werden. Der örtliche Kindergarten St. Martin lädt am Donnerstag, 5. Dezember, um 17.30 Uhr zu einem Adventssingen in die Döringstadter Kirche ein. Im Mittelpunkt stehen traditionelle Lieder und Kinderlieder zur Vorweihnachtszeit. Außerdem wird der Nikolaus erwartet. red