Kalender des Lions Clubs vorgestellt

Es gibt ihn auch heuer wieder - nunmehr schon zum 7. Mal in Folge - den Freischießenkalender des Lions Clubs Kronach. Der Kalender kostet 5 Euro und ist mit einer Verlosung verbunden, denn jeder Kalender ist gleichzeitig ein Los. Auf der Rückseite des Kalenders werden die Sponsoren genannt und die Hilfsprojekte des Lions Clubs Kronach aufgeführt.

Als Gewinne wurden zahlreiche interessante Preise ausgelobt, unter anderem eine Gartensitzbank. Hinter den einzelnen Türchen des Kalenders (ähnlich wie bei einem Adventskalender) verbergen sich allerhand Bilder und eine Vielzahl an Informationen. Zu ihnen gehören das Programm, Termine und Geschichte des ältesten und größten Volksfestes des Frankenwaldes. Karol Hurec, ehedem Kunsterzieher am Kaspar-Zeuß-Gymnasium in Kronach, zeichnet für die künstlerische Gestaltung verantwortlich. Das Kronacher Freischießen dauert vom 8. bis 18. August. Mit dem Erlös, so Präsident Charly Wittig, werden wiederum eine Reihe von regionalen Projekten im Bereich Jugendarbeit, Kultur und soziale Arbeit unterstützt.

Verkaufsstellen

Der Kalender ist erhältlich bei Optik Stöckert in der Friesener Straße 2, Firma Kümmet Jagd/Sport in der Schwedenstraße 4 bis 5, Foto-Dölling in der Bahnhofstraße 5, Leder-Kestel Taschen/Reisegepäck in der Kulmbacher Straße 40. Hier werden auch die Preise ausgegeben. Die Gewinner werden unter anderem im Fränkischen Tag und auf lions-club-kronach.de bekanntgegeben. red