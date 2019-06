Kalb verpasst den Sieg nur knapp

Michael Kalb vom ASC Kronach-Frankenwald hat über die Mitteldistanz in Moritzburg das Ziel als Zweiter erreicht. Schloss Moritzburg ist bekannt durch Drei Haselnüsse für Aschenbrödel (1973 wurde der Film im Schloss Moritzburg gedreht) und durch den jährlich stattfindenden Triathlon. Für Kalb war es der letzte Test vor seinem ersten Start über Langdistanz in Roth am 7. Juli.

Als Dritter kam er aus dem Wasser mit 1:20 Minuten Rückstand. Bei Kilometer 40 auf der Radstrecke übernahm der Triathlet die Führung. Mit einer Minute Vorsprung ging er auf die abschließenden 21,1 Kilometer Laufen. Auf der ersten Runde baute er den Vorsprung auf zwei Minuten aus. Ab Kilometer 8 hatte der ASC-Athlet aufgrund der Hitze erhebliche Probleme und verlor dadurch die Führung.

Mit einer Minute Rückstand belegte er den zweiten Platz. Trotz des knapp verpassten Sieges zog Michael Kalb eine positive Bilanz.

Einzelzeiten: 26:08 Minuten (1,9 Kilometer Schwimmen); 2:06:56 Stunden (90 Kilometer Rad); 1:26:50 Stunden 21,1 Kilometer Laufen). tg