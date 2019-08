Kalb Theo erkundete die Umgebung

Von einer Weide unweit der ICE-Strecke ist am Montag um 13 Uhr im Stadtteil Lützelbuch ein Kalb von einer umzäunten Weide ausgebüxt. Es erkundete die Umgebung. Da eine Gefahr für den Straßen- und auch den Bahnverkehr nicht auszuschließen war, nahmen sich die Coburger Polizisten des Tieres, genannt Theo, an und trieben es mit Hilfe zweier Passanten zurück auf die Weide. Wie es das Tier von der Weide durch den Zaun in die Freiheit schaffte, ist unklar, teilt die Coburger Polizei mit. Laut Auskunft des Besitzers hatte das erlebnisorientierte Jungtier bereits in der Vergangenheit schon mehrfach einen Ausflug unternommen. Der Landwirt wird nun den Zaun der Weide gegen Theos Ausbruchsversuche besonders sichern. red