Kalb stößt Pflegeoffensive an

"Wir brauchen eine Pflegeoffensive aller Sozialpartner in der Region." Diese Überzeugung vertrat Landrat Johann Kalb beim Forum "Pflege" im Landratsamt. Der zentralen Herausforderung, dem Pflegekräftemangel, will der Landrat mit sehr konkreten Projekten begegnen: mit einer Pflegeschule im Landkreis und mit Wohnheimen für Beschäftigte, die in der Pflege tätig sind.

"Es ist ein Schulterschluss von Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Pflegediensten in Stadt und Landkreis Bamberg nötig", formulierte Kalb das Ziel des Forums "Pflege". Aus dem seniorenpolitischen Gesamtkonzept des Landkreises gehe hervor, dass zusätzliche Pflegeplätze nötig sind.

In dem Konzept sind zahlreiche Maßnahmen definiert, wie diese Herausforderung angegangen werden soll. So ist zum Beispiel das Pflegeportal mit einer Pflegeplatzbörse seit Februar 2019 online. Seit gut einem Jahr unterbreitet die Fachstelle für pflegende Angehörige ihre Beratungsangebote auch für den Landkreis Bamberg. Mehr als 8000 Notfalldosen sind verteilt worden. In nächster Zeit kommt die Fachstelle für Demenz und Pflege Oberfranken hinzu.

Die Pflegebedarfsplanung, die aus dem Jahr 2014 stammt, wird im kommenden Jahr aktualisiert. red