Kaiserpfalzgespräch: "Design am Bauhaus"

Bauhaus in aller Munde: Land auf, Land ab feiern zahlreiche Museen den 100. Geburtstag dieser einflussreichen, künstlerischen Design- und Ideenschmiede. Der Förderkreis Kaiserpfalz greift in der wissenschaftlichen Vortragsreihe "Kaiserpfalzgespräche" das Thema "Bauhaus" nun zum zweiten Mal auf und lädt zum öffentlichen Vortrag am Mittwoch, 2. Oktober, um 19.30 Uhr in den Gewölbekeller der Kaiserpfalz ein. Der renommierte Bauhaus-Experte Peter Bernhard wird zum Thema "Design am Bauhaus" sprechen. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. red