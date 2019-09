Kaiserpaar führt neues Königshaus an

Trotz Baustelle startete das Schützenfest der Königshof-Schützengilde Hallstadt e.V. mit einem Festzug. Mit den Abordnungen der Patenvereine aus Breitengüßbach und Merkendorf zogen die noch amtierenden Majestäten unter der musikalischen Begleitung der Stadtkapelle Hallstadt in den Pfarrgarten des Jugendheims ein. Der Zug wurde von Zweitem Bürgermeister Ludwig Wolf und Erstem Vorsitzenden Sascha Glitsch angeführt.

Am Abend wurde das Schützenfest offiziell von Sascha Glitsch eröffnet. Nach dem Grußwort des Ersten Bürgermeisters Thomas Söder verkündete Erster Schützenmeister Christian Behr die Sieger der Glücks- und Meisterscheibe. Auch in diesem Jahr wurde er Doppelsieger in beiden Schießen: mit einem 9,2-Teiler Sieger bei der Glücksscheibe - dies war auch der beste Schuss im diesjährigen Königsschießen - und mit 98 von 100 Ringen Sieger der Meisterscheibe. Bei der Glücksscheibe belegten die Plätze zwei und drei Wolfgang Strüh und Silvia Wagner. Im Meisterschießen errang Silvia Wagner den zweiten Platz und Simon Nehr Platz 3.

Im Rahmen des Königsschießens wurde auch die Ehrenscheibe ausgeschossen, welche in diesem Jahr vom Ehrenvorsitzenden Joachim Klehr gestiftet wurde. Diese gewann mit einem 67,8-Teiler ebenfalls Christian Behr vor Käthe Zimmermann und Silvia Wagner.

Anschließend wurden die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft im Verein sowie Ehrungen des BSSB und DSB durchgeführt. Matthias Weinkauf erhielt die silberne Vereinsnadel für zehnjährige Mitgliedschaft im Verein. Mit der großen goldenen Vereinsnadel für 50-jährige Treue zum Verein wurde Regina Pfister ausgezeichnet. Ihr wurden außerdem die Ehrenzeichen des BSSB in Gold und die Urkunde des DSB übergeben.

Für seine 60-jährige Vereinszugehörigkeit, im BSSB und DSB, bekam Heinz Leimbach die große goldene Vereinsnadel und das goldene Ehrenzeichen mit Urkunden überreicht.

Abschließend wurde Ehrenvorsitzender Joachim Klehr für seine seit 60 Jahren fortdauernde Verbundenheit zum Verein mit der großen goldenen Vereinsnadel sowie dem goldenen Ehrenzeichen mit Urkunden vom BSSB und DSB ausgezeichnet. Alle Geehrten erhielten außerdem noch ein Erinnerungsgeschenk vom Verein.

Nachdem die noch amtierenden Könige ihre Ketten abgegeben hatten, folgte der Höhepunkt des Schützenfestes - de Proklamation der neuen Majestäten. Christian Behr und Silvia Wagner führen im kommenden Schützenjahr als Kaiserpaar das neue Königshaus an. Beide haben innerhalb von fünf Jahren die Königswürde dreimal errungen.

Als Vize stehen ihnen Joachim Nehr und Käthe Zimmermann in diesem Jahr zur Seite.

Den Titel des Luftpistolenkönigs erhielt Manfred Köhler. Sein Vize-König wurde Jürgen Zimmermann.

Auch in der Jugendabteilung gibt es in diesem Jahr einen Kaiser. Simon Nehr errang den Titel des Jugendkaisers. Melina Nüßlein steht ihm als Vize-Jugendkönigin zur Seite.

Zur Königin der Altersklasse wurde Käthe Zimmermann in diesem Jahr wieder gekürt und konnte damit ihren Titel "Kaiserin der Altersklasse" aus dem Vorjahr verteidigen. Ihr Vize-König wurde Manfred Neubauer. Christian Behr erhielt in diesem Jahr auch wieder den Titel des Schwarzschusskönigs und konnte ebenfalls seine Kaiserwürden aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen. Seine Vizekönigin ist Silvia Wagner. red