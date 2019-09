Kaiser-Heinrich-Chor beginnt mit Proben

Der Kaiser-Heinrich-Chor unter der Leitung von Helmut Mehling nimmt am Freitag, 13. September, nach den Ferien seine Proben wieder auf. Auf dem Programm steht dieses Jahr Musik von Mendelssohn und anderen Komponisten alter und neuerer Zeit für die diesjährigen Weihnachtskonzerte. Interessierte Sängerinnen und Sänger aller Altersstufen und Stimmlagen sind eingeladen mitzusingen. Die Proben finden (außer in den Schulferien) immer am Freitag um 19.30 Uhr im Gemeindesaal der Philippuskirche vor dem Klinikum statt. red