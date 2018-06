Kahl am Main ist Ziel

Der Frankenbund lädt am Samstag, 30. Juni, zu einer Exkursion nach Kahl am Main ein. Ein Ortsrundgang führt zu den Sehenswürdigkeiten - unter anderem zum historischen Wasserturm und in die Pfarrkirche St. Margareta. Nachmittags sind die Kahler Seenplatte und der tiefste Punkt Frankens das Ziel. Der Besuch der Kahlquellen und eine Einkehr runden den Tag ab. Der erste Buseinstieg ist um 7.30 Uhr am Wilhelmsplatz. Ameldungen werden im Zeitschriftenkiosk am Schönleinsplatz entgegengenommen. red