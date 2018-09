Kaffeetasse auf den Kopf gechlagen

Ein Streit innerhalb einer Wohngemeinschaft in Michelau eskalierte am Freitagnachmittag völlig und zog einen Rettungsdienst- und einen Polizeieinsatz nach sich. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen griff ein 22-Jähriger seinen 21-jährigen Mitbewohner mit einem Küchenmesser an und verletzte ihn leicht am Oberschenkel und an der Hand. Der Mitbewohner wehrte sich und schlug dem Angreifer mit einer Kaffeetasse mehrmals auf den Kopf, wodurch der Angreifer zwei Platzwunden erlitt. Beide Personen mussten im Klinikum Lichtenfels behandelt werden. Gegen beide wurden Ermittlungsverfahren wegen des Tatverdachts einer gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Um die Lage zu beruhigen, wurde eine räumliche Trennung angeordnet. pol