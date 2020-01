Kaffeerunde mit der SPD

Unter dem Motto "Ohr am Bürger, Kaffee im Pott - einfach ansprechbar" veranstaltet die Eberner SPD eine kommunalpolitische Plauderstunde am heutigen Samstag ab 11 Uhr im Café "Höreder Beck". Damit startet der Ortsverein mit seinem Bürgermeister Jürgen Hennemann in den Wahlkampf. In lockerer Runde nehmen sich der Bürgermeister, die SPD-Stadträte und die Listenkandidaten zur Stadtratswahl rund um den Ortvereinsvorsitzenden Ecki Roeß Zeit, um Wünsche, Anregungen und Sorgen der Eberner Bürger anzuhören. Die Bürgersprechstunde soll in den kommenden Wochen nicht nur in Cafés stattfinden, sondern auch in den sozialen Einrichtungen (Krankenhaus, Altenheim, Sozialpsychatrisches Zentrum). red