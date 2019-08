Kaffeenachmittag und "Fahrt ins Blaue"

Ein Kaffeenachmittag des VdK-Ortsverbands findet am morgigen Mittwoch um 14 Uhr im Landgasthof Fiedler statt. Für unterhaltsame Beiträge und das leibliche Wohl ist gesorgt. Zu dem geselligen Beisammensein sind alle Bürger eingeladen. Weitere Kaffeerunden sind für 18. September und 16. Oktober geplant. Als "Fahrt ins Blaue" gestaltet der VdK-Ortsverband seinen Jahresausflug am Sonntag, 25. August. Busabfahrt ist um 8 Uhr an der Mittelschule in Altenkunstadt. Zugestiegen werden kann um 8.20 Uhr in Lichtenfels am Möbelhaus Schmolke. bkl