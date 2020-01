Kaffeenachmittag im Landgasthof

Der erste Kaffeenachmittag des VdK-Ortsverbands Burkheim im neuen Jahr findet am Mittwoch, 15. Januar, um 14 Uhr im Landgasthof Fiedler statt. Für unterhaltsame Beiträge und das leibliche Wohl ist gesorgt. Neben den Mitgliedern sind dazu alle interessierten Bürger eingeladen. Weitere Kaffeerunden sind geplant für: 18. März, 15. April, 17. Juni, 15. Juli, 19. August, 16. September, 21. Oktober sowie 18. November. Beginn ist jeweils um 14 Uhr. Im Zeichen des Faschings steht die Zusammenkunft am 19. Februar. Der Muttertag wird am 20. Mai gefeiert. Ein Adventsnachmittag ist für den 16. Dezember geplant. bkl