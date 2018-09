Niederfüllbach vor 17 Stunden

Kaffeekränzchen zur Kerwa

Die Füllbachbäcker laden am Kirchweihsamstag, 15. September, ab 14 Uhr zu Kaffee und Kuchen in ihr Vereinsheim "Alte Bäckerei" in der Seilersgasse, ein. Es gibt verschiedene Kirmeskuchen aus dem Backo...