Kaffeekränzchen beim OGV mit Vortrag

Der Obst- und Gartenbauverein veranstaltet am Sonntag, 2. Dezember, um 14 Uhr sein Kaffeekränzchen im Pfarrsaal in Niederndorf (Saint-Josef-Platz). Dazu wird in einem Fachvortrag zum Thema Pilze refer...