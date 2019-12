Kaffeeklatsch und Taizé-Gebet

Alle Menschen, die eine ungezwungene Plauderei in gemütlicher Atmosphäre ebenso schätzen wie ernsthafte Gespräche über

Glaubens- und Lebensfragen, sind zum adventlichen Kaffee-Klatsch mit Pfarrer Marcus Döbert am Dienstag, 17. Dezember, um 15 Uhr im Nebenraum der evangelischen Johanneskirche eingeladen. Lichter, Stille und Lieder aus Taizé, begleitet vom Veeh-Harfen-Ensemble der Senioreninitiative "Mach mit", gibt es beim Ökumenischen Taizé-Gebet in der Johanneskirche am Donnerstag, 19. Dezember, um 19.30 Uhr. sek