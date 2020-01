Kaffeeklatsch und Spiele beim VdK

Der VdK lädt am Dienstag, 14. Januar, ab 15 Uhr zum Kaffeeklatsch und Spielenachmittag in die Minigolfanlage ein. Es können Geschichten vorgetragen und Gesellschaftsspiele mitgebracht werden. Informationen gibt es bei Sylvia Heib (Telefon 09572/2887) oder bei Irene Reinhardt (Telefonnummer 09572/9399). she