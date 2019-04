Kaffeeklatsch mit Kaiser

Der Kulmbacher Kreisverband der Frauen Union lädt am Samstag, 27. April, um 14 Uhr zum Kaffeeklatsch mit Nicole Kaiser ins Gasthaus "Fränkischer Hof" ein. Kaiser wurde in Mainleus geboren, wohnt in Himmelkron und kandidiert auf der CSU-Europaliste. In Thurnau informiert sie über die Europawahlen: Wie wird gewählt? Warum sollte man unbedingt zur Wahl gehen? Natürlich dürfen auch Männer an dem Treffen teilnehmen. red