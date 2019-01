Kaffee und mehr für Senioren

Das Seniorenteam der Pfarrei St. Laurentius Reiterswiesen lädt alle Senioren ab 60 am Dienstag, 5. Februar, und Dienstag, 26. März, jeweils 14 Uhr, in das Pfarrheim Reiterswiesen ein. Bei Kaffee und leckerem Kuchen sollen sich die Senioren am Nachmittag gut unterhalten und sich wohlfühlen. sek