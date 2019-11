Kaffee und Kuchen in der Spitaleria

Der Höchstadter Seniorenbeirat lädt am Donnerstag, 21. November, um 14.30 Uhr alle Senioren in die neue Cafeteria (Spitaleria) vom Kreiskrankenhaus ein. Eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen bekommt jeder Gast gratis. In einem kurzen Vortrag stellt der Verwaltungschef das Krankenhaus vor. Anmeldungen sind erwünscht bei Thomas Oppelt, Telefon 09193/626-158, oder per E-Mail an thomas.oppelt@karpfenland-aischgrund.eu. red