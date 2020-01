Die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) Pautzfeld-Schlammersdorf-Trailsdorf lädt ein zum Kaffeeklatsch am Donnerstag, 16. Januar. Ab 14.30 Uhr ist das Gemeindehaus in Pautzfeld geöffnet. Alle Gäste erwartet eine Auswahl an Kaffeespezialitäten, selbstgebackene Kuchen, Torten und Krapfen. red