Kaffee mit Müntefering

Am Samstag, 15. September, um 14 Uhr lädt die SPD Bamberg auf einen Kaffee mit Franz Müntefering ein. Die Veranstaltung findet in der Cafeteria der Arbeiterwohlfahrt (Awo), Hauptmoorstraße 26, statt und richtet sich im Besonderen an die Bürger "60plus". MdB Andreas Schwarz und Werner Dippold, Geschäftsführer der Awo, freuen sich auf einen regen Austausch. red