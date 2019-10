Teuschnitz vor 18 Stunden

Kaffee, Kuchen und eine Führung

In der Arnika-Akademie in Teuschnitz, Schulstraße 5, findet am Sonntag, 6. Oktober, von 14 bis 17 Uhr ein Sonntagscafé statt. Um 15 Uhr ist eine Führung durch den Kräuterlehr- und Schaugarten. red