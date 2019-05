"Kaffee-Kantate" versüßt die "Serenade"

Die erfolgreich gestartete Konzertreihe "Sommer-Klassik" mit dem Instrumental-Collegium Lichtenfels wird am 30. Juni um 19 Uhr im Stadtschloss Lichtenfels fortgesetzt. "Serenade" heißt das Programm, das diesmal gleich zwei Höhepunkte aufweist.

Der erst neunjährige Clemens Reißenweber aus München spielt Mozarts Violinkonzert A-Dur. Clemens gehört der internationalen Fördergruppe "Violin Talents" an und kann schon auf mehrere Preise und Auszeichnungen zurückblicken. Er wird außerdem das hochvirtuose Präludium und Allegro von Pugnani/Kreisler spielen. Auf das Debut dieses jungen Künstlers in Lichtenfels darf man gespannt sein.

Das zweite Highlight ist die berühmte "Kaffee-Kantate" von J. S. Bach, gesungen von M. Fischer (Sopran), Bernd Legal (Bass) und Malte Müller (Tenor), der in Lichtenfels geboren wurde und international angesehen ist. Müller wird außerdem zwei virtuose Opernarien von G. F. Händel singen. Ergänzt wird das Programm mit dem berühmten Prelude von M. A. Charpentier und der romantischen Streicherserenade von Edvard Elgar, dem die Briten ihre heimliche Nationalhymne "Land of Hope and Glory" verdanken. Der Vorverkauf hat begonnen. Karten sind bei der Tourist-Information Lichtenfels, Marktplatz 10, (Telefon 09571/795-101) erhältlich. red