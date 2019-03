Kästner-Abend in Buttenheim

"Und wo bleibt das Positive, Herr Kästner?" heißt der Titel eines musikalisch-literarischen Abends über einen der bekanntesten deutschen Dichter von und mit dem Ensemble "Musenwunder" (Aline Joers, Patrick L. Schmitz und Franz Tröger). Kinderbücher, Romane, Essays: Erich Kästner (1899 - 1974) gehört in vielen Bereichen zum besten Kulturbestand. Die "Musenwunder" lesen Werke von Kästner und um Kästner herum, erzählen aus seinem Leben und singen die besten Lieder aus seiner Feder. Ein inspirierender Abend mit viel Literatur und Musik, veranstaltet vom Förderverein der Deichselbach-Schule am Freitag, 22. März, um 20 Uhr. Eintrittskarten gibt es im Sekretariat der Deichselbach-Schule Buttenheim, Telefon 09545/8297, oder in der Gemeindeverwaltungen Buttenheim und Altendorf. red