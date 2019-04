Käserei liefert mehr Milch

In der Tierzuchtklause in Bayreuth fand die Vertreterversammlung der Käserei Bayreuth eG statt. Rund 1000 Milcherzeuger aus vier Bundesländern gehören zu der Molkereigenossenschaft. Seit 2009 läuft das gesamte operative Geschäft der Molkereien Bayreuth und Kemnath in der Bayernland eG Nürnberg.

Eröffnet wurde die Versammlung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden der Käserei Bayreuth, Werner Schwarz.

Danach folgten die Berichte des Vorstands und der Geschäftsführung. Grußworte sprachen die Bayreuther Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe sowie der Bezirkspräsident des Bayerischen Bauernverbands, Hermann Greif.

Die Käserei Bayreuth hat im Jahr 2018 rund 446 Millionen Kilogramm Milch von den eigenen Mitgliedern an Bayernland geliefert und lag somit um 2,5 Prozent über dem Wert des Vorjahres.

Die Bayernland eG und alle ihre Tochterunternehmen haben auch im Jahr 2018 schwarze Zahlen geschrieben. Konzernweit wurden von der mit Abstand umsatzstärksten bayerischen Molkereigenossenschaft im vergangenen Jahr rund 300 000 Tonnen an Käse, Butter und sonstigen Milchprodukten abgesetzt.

Der Preis der Bayernland eG für Milch mit 4,2 Prozent Fett und 3,4 Prozent Eiweiß inklusive aller Zuschläge lag bei 36,51 Cent je Kilogramm (ohne Mehrwertsteuer) und damit deutlich über dem bayerischen Durchschnitt. Der Milchpreis für biologisch kontrollierte Milch betrug 49,57 Cent je Kilo.

Reinfried Geithner, Karl Lappe, Stefan Lautner, Doreen Rath und Herbert Weismeier wurden in ihren Ämtern im Aufsichtsrat bestätigt. red