Käpellafest am Feiertag

Am morgigen Donnerstag, 20. Juni, dem Feiertag Fronleichnam, veranstaltet der Stammtisch "Almhorst" das Käpellafest. Beginn ist um 14 Uhr mit einer Andacht an der Kapelle, gehalten von Pfarrer Reinhold Braun. Anschließend lädt der Stammtisch in idyllischer Atmosphäre zum gemütlichen Beisammensein ein. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

Zusammen mit dem Käpellafest feiert der Stammtisch "Almhorst" sein 30-jähriges Bestehen. Ab 16 Uhr unterhalten Manni und seine Rebellen die Gäste mit schwungvoller Musik. Von 15 bis 17 Uhr können sich die Kids schminken lassen. Zur Unterhaltung der Kinder gibt es bei gutem Wetter außerdem spannende Wasserspiele.

Im vorigen Jahr veranstaltete der Stammtisch "Almhorst" das beliebte Fest zum ersten Mal. Aus dem Erlös dieses Festes spendete und pflanzte er eine Linde am Käpella. red