Käfer und Pflanzen verzaubern das Jahr 2020

Rechtzeitig zum Adventsmarkt hat die Kulturinitiative (KIS) einen Kalender herausgebracht. Die darin enthaltenen Zeichnungen sollen eine Hommage an Alexander von Humboldt sein, dessen 250. Geburtstag in diesem Jahr gefeiert wird. Unter dem Titel "Der Natur auf der Spur" sind in dem Kalender Zeichnungen von Hermann Hacker, Anton Köcheler und Manfred Popp enthalten. Sie haben Tieren und Pflanzen kunstvoll porträtiert.

Der Kalender ist zum Selbstkostenpreis von fünf Euro während des Adventsmarkts im ersten Stock des Rathauses erhältlich.

Im Rathaus werden während des Adventsmarktes am Samstag und Sonntag weitere Bilder der drei genannten Künstler sowie von Hubert Kolling zu sehen sein. ME