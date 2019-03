Käfer und Käse

Insekten, Bogenschießen und die Ernährung stehen im Blickpunkt der kommenden Veranstaltungen im Umweltbildungszentrum (kurz Ubiz) in Oberschleichach. Das Ubiz bittet um Anmeldung: online unter www.ubiz.de sowie www.vhs-hassberge.de oder telefonisch unter Ruf 09529/92220. 1. Landwirtschaft im Reich der Insekten - wissenschaftlicher Vortrag: In Kooperation mit der Uni Würzburg präsentiert Maximilian Lehenberger am Freitag, 29. März, 19 Uhr, neueste wissenschaftliche Erkenntnisse über das kaum bekannte, aber umso interessantere Leben des Ambrosiaskäfers.

2. Traditionelles Bogenschießen auf dem 3D-Bogenparcours Zeller Forst: Mit dem Zeller Forstteam und Helga Rhein erleben Jugendliche und Erwachsene in einem Grundkurs am Samstag, 30. März, von 10 bis 13.30 Uhr die Faszination des Bogenschießens und lernen, die Sinne und die Konzentration zu schärfen. Der Treffpunkt ist der Marswald-Spielplatz zwischen Zell und Oberschleichach; mitzubringen sind wetterfeste Kleidung und etwas zu trinken.

3. Weichkäse und Quark, einfach selbst gemacht: Selbst köstlichen Weichkäse herstellen, verschiedene Sorten verköstigen sowie Wissenswertes rund um die Quarkherstellung erfahren können Interessierte mit Eva Carlsen am Donnerstag, 4. April, in ihrem Kurs von 9 bis 12.30 Uhr. Mitzubringen sind laut Ubiz ein Restebehälter und Geschirrtuch. Die Veranstaltungen finden, wenn nicht anders angegeben, im Ubiz statt. red