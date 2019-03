Käfer und Dürre bereitet Waldbauern Sorgen

"Wir können auf ein herausragendes Geschäftsjahr zurückblicken, wo wir die Vermarktung des Stammholzes gut über die Bühne gebracht haben". Mit diesen Satz fasste der Geschäftsführer der Waldbesitzervereinigung (WBV) Hollfeld, Lars Andersen, das Geschäftsjahr 2018 zusammen. Die WBV Hollfeld kann auf 1573 Mitglieder zurückblicken und verfügt über eine Waldfläche von 11 301 Hektar. Die Struktur der Mitglieder stellt sich so dar, das 90 Prozent der Mitglieder eine Waldfläche von weniger als zehn Hektar besitzen. Die Hauptaufgabe der WBV liegt in der Holzvermarktung, die sich in diesem Jahr nicht einfach darstellte: Käferholz, Windbruch und der Dürresommer drückten den Holzpreis gravierend nach unten. Einschlagunternehmen, Sägewerke und Holzfrächter hatten eine Menge zu tun. Der Holzpreis brach von 71 bis 87 Euro /Festmeter bis auf 40 bis 55 Euro/Festmeter ein. Ursache war das Käferholz.

Andersen konnte die Waldbauern beruhigen, da sich der Holzpreis ab September wieder gut stabilisiert hat. Mit Stolz berichtete er, dass 19 698 Festmeter an Holz über die WBV vermarktet wurde. Wegen Trockenheit und Käferbefall appellierte Andersen an die Waldbauern, ihre Bestände umzubauen und auf Laubholz umzusteigen.

So beteiligte sich die WBV an der Laubholzversteigerung in Strullendorf nur mit kleinen Mengen, erzielte für eine Eiche aber einen der höchsten Preise. Ein weiteres Standbein sei die Schulung von Waldbauern und Obmännern. Im vergangenen Jahr wurden 13 Informationsveranstaltungen durchgeführt. Bürgermeisterin Karin Barwisch (Bürgerforum) bedankte sich bei der Geschäftsstelle des WB, über die der Stadtwald vermarktet wird. gel