Kabinenparty im "Wolfspelz"

Christoph Böger Beim 1:0-Heimsieg am Sonntag gegen den FC Coburg II spielte der VfB Einberg erstmals in dem von Marius Wolf spendierten Trikotsatz. Nach der erfolgreichen Premiere schickte Cousin Felix Wolf ein Kabinenfoto sofort nach Dortmund. Den Dress mit der Nummer 27 haben die "Rothosen" für ihren ehemaligen Jugendspieler gleich reserviert.

Nach einer feuchtfröhlichen Party in der in Eigenregie renovierten VfB-Kabine ging der Blick der "Rothosen" aber schon wieder nach vorne: Beim abgeschlagenen Kreisliga-Schlusslicht Spvg Wüstenahorn will der Tabellensiebte, der letzte Saison noch lange Zeit um die Aufstiegsplätze mitmischte, unbedingt nachlegen.

Für die Gastgeber käme wahrscheinlich selbst ein Dreier zu spät, denn der Rückstand zum "rettenden Ufer" in der höchsten Spielklasse des Kreises ist bereits enorm. Sieben Punkte sind es nämlich bereits auf die Locals, die auf Rang 13 den ersten sicheren Platz behaupten.

Dazwischen rangieren zwei Sorgenkinder, die den Abstieg in die Kreisklasse mit aller Macht verhindern wollen. Erfahrungen im Abstiegskampf sammelte der SV Heilgersdorf (15./19 Punkte) bereits in der Vorsaison. Und damals ging der Ritt auf der Rasierklinge letztlich gut. Doch jetzt müssen sich die SVH-Spieler langsam aber sicher am Riemen reißen, denn sollte nach der bitteren 2:3-Auswärtsschlappe bei Bosporus Coburg auch das anstehende Heimspielen in die Hosen gehen, dann wird es eng. Als Gegner kreuzt mit dem Drittplatzierten SV Großgarnstadt ein nach wie vor ambitioniertes Team auf, das bei nur zwei Punkten Rückstand auf den Zweitplatzierten (TSG Niederfüllbach) noch Hoffnungen hegt.

Eben bei diesen Großgarnstadtern ging zuletzt Aufsteiger TSV Grub am Forst (14./19) leer aus (1:2). Deshalb ist der Druck vor dem Vergleich zu Hause gegen Mitaufsteiger TSV Heldritt mindestens ebenso groß wie in Heilgersdorf.