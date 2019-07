Kabelverteilerschrank beschädigt

Der Polizei Hammelburg wurde erst am Dienstag, 23. Juli, mitgeteilt, dass ein bislang Unbekannter in der Brunnenstraße in Hassenbach einen Kabelverteilerschrank beschädigte. Ermittlungen ergaben, dass ein bislang unbekanntes Fahrzeug in der Zeit von Montag, 1. Juli, 6 Uhr, bis Dienstag, 2. 7., 18 Uhr, vermutlich beim Wenden den Kabelverteilerschrank angefahren hat. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei unter Tel. 09732/ 9060 entgegen. pol