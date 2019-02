Kabel durchtrennt bei Überwachungskamera

In der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Freitagabend ist im Stiebarweg in Ebermannstadt das Kabel einer Überwachungskamera durch unbekannte Täter durchtrennt worden. Der Sachschaden beläuft sich auf 80 Euro. Hinweise auf die unbekannten Täter nimmt die Polizei in Ebermannstadt unter Telefon 09194/73880 entgegen.