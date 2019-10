Am Sonntag, 3. November, richtet die Sporthallengesellschaft Untererthal einen kabarettistischen Frühschoppen mit Fredi Breunig in der Erthal-Halle aus. Beginn ist um 10 Uhr. Einlass ist um 9 Uhr. Karten für die Veranstaltung gibt es beim Friseursalon Schnittpunkt und der Bäckerei Schwab in Hammelburg, bei der Bäckerei Schneider in Untererthal sowie an der Tageskasse. sek