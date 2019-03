Kabarettistin liest bei Bücher Schmidt

Bücher Schmidt in Adelsdorf lädt am Donnerstag 28. März, um 19.30 Uhr, zu einer vergnüglichen Lesung mit Brigitte McNeill, Kabarettistin aus Scheinfeld, ein. Sie stellt dort ihr neuestes Buch "Heit kennerts geh" - Gschichtli und Gedichtli - vor. Am Leseabend schildert sie in kurzweiliger Form Begebenheiten in Biergärten, Wirtshäusern und im fränkischen Alltag, Kindheitserlebnisse, Grundschulgeschichten, Nostalgisches und Aktuelles, Emotionales und Humoristisches. Im gemäßigten fränkischen Dialekt erzählen ihre Geschichten vom prallen fränkischen Leben. Einige kabarettistische Dialoge, gespielt mit Ehemann Killen, runden den abwechslungsreichen, äußerst vergnüglichen Abend ab. Um Reservierung wird gebeten unter Telefon 09195/992057 oder E-Mail an info@buecher-schmidt.de. see