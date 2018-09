Kabarettist Thilo Seibel erklärt, was gerade falsch läuft

Kabarettabend bei Kulturbunt: Am Freitag, 21. September, gastiert der Kabarettist Thilo Seibel mit seinem Programm "Wenn schon falsch, dann auch richtig" im Wasserhaus. Seiner Meinung nach läuft gerade einiges falsch. Die Welt ist unangenehm voll von windschnittigen Populisten, stumpfen Technologie-Nerds und fröhlichen Hedonisten, die ihren SUV mit auf das Kreuzfahrtschiff nehmen wollen. Es gebe geistigen Stillstand in selbstfahrenden Autos, man testet die Wirkung von Mauern gegen Armut. Und die einzige Antwort auf politische Gesichtslosigkeit ist das Burkaverbot. Nur: Was ist die richtige Reaktion? Wohin steckt man seine politische Wut? Thilo Seibel hat einen Weg gesucht und sich politisch engagiert. Einmal im Leben handeln statt reden. Dabei musste er zwei niederschmetternde Erfahrungen einstecken: Erstens reden andere noch mehr als ein Kabarettist, und zweitens kann politischer Protest ganz schnell in einer geschlossenen Anstalt enden. Zum Glück helfen bei der Therapie ein polnischer Schlachtarbeiter, ein Franzose und Horst Seehofer.

Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ist bereits um 19 Uhr im Wasserhaus der Musikinitiative, Kissinger Straße 90. Karten gibt es im Bunten Buchladen, der Vorverkauf hat bereits begonnen. Weitere Informationen gibt es unter www.thiloseibel.de. red