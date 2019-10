Kabarettherbst: "Obacht Miller"

Am Samstag, 2. November, präsentiert Rolf Miller beim Kissinger Kabarettherbst sein Programm "Obacht Miller". Beginn ist um 19.30 Uhr im Kurtheater. Millers Humor geht von hinten durch die Brust, nach dem Prinzip des großen Philosophen Bobby Robson: "Wir haben den Gegner nicht unterschätzt, wir haben nur nicht geglaubt, dass er so gut ist." Eintrittskarten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, unter Tel.: 0971/ 804 84 44 und per E-Mail ( kissingen-ticket@badkissingen.de ) erhältlich. Foto: Sandra Schuck