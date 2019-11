Kabarettabend mit Fredi Breunig

"Döff doss doss?" fragt Fredi Breunig, der Kabarettist aus Salz im Landkreis Rhön-Grabfeld am kommenden Samstag, 23. November, im Pfarrheim, Schweinfurter Straße, in Arnshausen. Einlass ist um 18.30 Uhr, Beginn des Fränkischen Kabarettabends ist um 19.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bei Raumausstattung Karch Arnshausen und in der Katholischen Öffentlichen Bücherei Arnshausen (Öffnungszeiten: Dienstag und Donnerstag von 16.30 bis 18 Uhr) im Pfarrheim. sek