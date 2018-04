Kabarett politisch und leichtfüßig

Am Freitag, 13. April, präsentiert Christian Springer sein Programm "Trotzdem!". Die Welt ist schlimm. Die Antwort des Kabarettisten darauf lautet: Trotzdem! Die Veranstaltung findet um 19.30 Uhr im Kurtheater statt.Der Name des Programms ist nicht nur die Überschrift für einen Kabarettabend: "Trotzdem", heißt weitermachen, nicht aufgeben, und sich nicht den Schneid abkaufen lassen. Der Abend ist kein Coaching-Seminar, sondern politisches Kabarett. Die Zuschauer sehen einen satirischen Mutmacher, der leichtfüßig Sinn und Unsinn zu skurrilen politischen Kabarett-Geschichten verknüpft, so der Veranstalter. Karten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, Tel.: 0971/8048 444, oder unter E-Mail kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich. Foto: Katharina Ziedeck