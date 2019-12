Kabarett mit Robert Griess

Am Aschermittwoch, 26. Februar, veranstaltet der SPD-Ortsverein Hammelburg sein jährliches Kabarett im Bocksbeutelkeller in Hammelburg. Einlass ist um 18.30 Uhr. Karten für den Abend gibt es ab sofort im Bunten Buchladen in Hammelburg im Vorverkauf oder an der Abendkasse.

Kompromisslos

Das Programm von Robert Griess lautet "Hauptsache es knallt". Robert Griess gilt als einer der komischsten und kompromisslosesten Kabarettisten seiner Generation und tritt bundesweit in Theatern, Rundfunk und im Fernsehen auf. sek