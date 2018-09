Kabarett mit Reporterlegende

Auch in diesem Jahr hat der FC-Bayern-Fanclub Großwenkheim einen gewichtigen Kabarettisten aus dem Frankenland verpflichtet. Wolfgang Reichmann aus Bamberg gastiert am Dienstag, 2. Oktober, um 19.30 Uhr mit seinem Programm "Dös glabd mir kaaner", Geschichten aus Bamberg, Franken und der Welt, im Schützenhaus in Großwenkheim. Der Botschafter Bambergs ist Träger des begehrten Frankenwürfels. Karten gibt es im Vorverkauf unter Tel.: 0151/148 633 52 oder im Edeka-Markt Sotier in Großwenkheim. sek