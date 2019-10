Kabarett mit Nessi Tausendschön

Beim Kissinger Kabarettherbst tritt am Freitag, 25. Oktober, Nessi Tauschendschön mit dem Programm "30 Jahre Zenit - Operation Goldene Nase" auf. Beginn ist um 19.30 Uhr im Kurtheater. Nessi Tausendschön ist aus Fernsehen und Radio, aus dem Satiregipfel oder als regelmäßiger Gast bei Gerburg Jahnkes "Ladies Night" im WDR und der ARD oder in "Die Anstalt" im ZDF bekannt.Tickets gibt es in der Tourist-Info Arkadenbau, unter Tel.: 0971/8048 444 sowie per E-Mail: kissingen-ticket@badkissingen.de . Foto: Simone Bandurski