Kabarett mit Lisa Eckhart

Mit ihrem Programm "Als ob Sie Besseres zu tun hätten" tritt Lisa Eckhart beim Verein "kulturbunt" in Hammelburg auf. Als ob die Damen des Vereins es geahnt hätten, haben sie Lisa Eckhart im letzten Jahr engagiert, und prompt hat sie 2018 den Förderpreis des Deutschen Kleinkunstpreises gewonnen.

Provokant, wortgewandt und politisch inkorrekt - Attribute, die das erste Kabarettsolo der aus Graz stammenden SlamPoetin nur unzureichend beschreiben. Sie reibt sich am vermeintlich Glatten bis die Oberfläche ihre wahre, raue Fratze offenbart.Lisa Eckhart lädt ein zu einem Abend feinster Verstörungstheorien. Die Zuhörer können verborgene Zusammenhänge zwischen ISIS und ÖSIS, DJ Ötzi und Joseph Goebbels entdecken. Glaube, Liebe, Politik und andere Taschenspieler-Streiche werden liebevoll seziert, bis sich die Tragödie zur Komödie steigert in einem stilistisch unverwechselbaren, dichten und kühnen Kabarettsolo. Weitere Info unter www.lisaeckhart.com. Der Kabarettabend findet am Donnerstag, 3. Mai statt. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn 20 Uhr, Wasserhaus der Musikinitiative, Kissinger Straße. Vorverkauf im Bunten Buchladen, Tel.: 09732/5833. red